Giovani e tradizione Parte il corso formativo

Sette mila euro a disposizione dell’associazione La Giubba Aps di Piazza al Serchio, in collaborazione con la Compagnia Il Giunco di Sillano Giuncugnano e il Museo italiano dell’immaginario folklorico, per promuovere la cultura popolare, partendo dalla formazione di dieci giovani, fra i 16 e i 35 anni, con interessi orientati verso le tradizioni popolari, i beni culturali, l’antropologia, la ricerca di gruppo e la sperimentazione di nuove competenze tecnologiche. Il progetto è denominato "Storie in circolo. Dalla memoria al digitale - generazioni insieme per vivere nel territorio", nell’ambito del bando regionale "Siete presenti. Con i giovani per ripartire 2023", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì. Termine ultimo di iscrizione 11 giugno compilando il modulo al link https:bit.lystorieincircolo. Informazioni: https:lagiubba.org – [email protected] - 3519527312 (anche con WhatsApp) - 3286366966.

Il corso di formazione dei dieci selezionati si svolgerà dalla fine di giugno a settembre, per 120 ore, di cui 42 in presenza, con rimborso spese per viaggio e pranzo per i partecipanti e rilascio di un attestato finale. "Il progetto - spiega il presidente dell’Associazione La Giubba Umberto Bertolini (foto) - si rivolge ai giovani con lo scopo di fornire loro un percorso di apprendimento personale, spendibile sia nelle attività interne come soci de La Giubba e operatori del Museo, sia nella propria vita lavorativa".

Dino Magistrelli