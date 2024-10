Giovani e Puccini. Al Giglio un mese di eventi dedicati

L’anno delle celebrazioni pucciniane al Teatro del Giglio guarda al futuro, alle nuove generazioni e al mondo della scuola, all’insegna dell’educazione all’opera lirica e della conoscenza della musica del Maestro. Con il mese di ottobre vanno in scena i primi appuntamenti del Lucca Puccini Days Kids: il primo, in programma venerdì 11 ottobre alle ore 18 sul palco del Giglio - è con lo spettacolo Butterfly dei Kinkaleri, liberamente tratto da Madama Butterfly di Giacomo Puccini e rivolto al pubblico dai 6 anni in avanti.

Butterfly è una favola sentimentale triste, intensa, dolcissima, tragica, che può far riscoprire l’opera lirica come forma epica e attuale di rappresentazione, accompagnando il pubblico di giovanissimi nei territori vivi della musica, della scena, dell’immaginazione. Lo spettacolo – una produzione produzione Kinkaleri del 2015 realizzata in collaborazione con Teatro Metastasio Stabile della Toscana e FTS Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, con il sostegno di Regione Toscana, MIC –Settore Spettacolo, spazioK.prato - traccia un nuovo percorso produttivo che prosegue il lavoro fatto dalla Compagnia su Turandot, e incontra un altro capolavoro del maestro Giacomo Puccini, Madama Butterfly, la commovente e tragica storia d’amore ambientata nell’esotico estremo Oriente di inizio Novecento. Il Giappone, terra allora lontana di incanti e misteri, diventa la cornice ideale dove collocare l’appassionante vicenda dei due protagonisti, la splendida Butterfly, la giovane ragazza che Pinkerton lo yankee americano che tutto può avere, sposa legandola a sé per tutta la vita.

In un continuo ribaltamento di figure e sagome, la scena si sviluppa in un gioco tra bidimensionalità e tridimensionalità, provocando nel pubblico un costante cambio di percezione in cui il performer agilmente interpreta i diversi personaggi della storia, mentre il canto appare nelle vesti dell’incantevole Butterfly che ripropone dal vivo le arie più celebri dell’opera. Ancora dedicato ad un pubblico dai 6 anni in su è Classica for Dummies: Puccini & Friends di e con la Microband (domenica 13 ottobre ore 17, Teatro San Girolamo), il duo di musicisti comici formato da Luca Domenicali e Danilo Maggio conosciuto e apprezzato a livello internazionale da quasi 40 anni, che il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha definito “I Fratelli Marx della musica comica”.

Non solo spettacoli ma anche appuntamenti formativi: nell’anno del centenario pucciniano Lucca e il Teatro del Giglio diventano tappa dei progetti formativi As.Li.Co. che da più di vent’anni avvicinano con progetti alla lirica i più piccoli. Sabato 28 settembre sessanta insegnanti di scuola primaria e secondaria, giunti da Toscana e Liguria, hanno partecipato al Teatro San Girolamo alla formazione musicale (riconosciuta dal MIM) condotta dai formatori di As.Li.Co. per il progetto Opera Domani, che il 12 e 13 dicembre porterà al Teatro del Giglio più di 1800 bambini alle recite dello spettacolo lirico partecipativo Turandot - Enigmi al Museo, dedicato all’ultima grande opera di Giacomo Puccini.