Giovane fermato dalla Polizia: aveva arnesi da scasso

La Polizia ha denunciato un giovane per possesso ingiustificato di grimaldelli. Domenica pomeriggio una signora, in quel momento fuori città, ha contattato il 112 perché con il sensore di movimento collegato al suo smartphone rilevava una presenza fuori dal suo appartamento, in un condominio in via Passamonti a Lucca. La Volante accorsa sul posto ha fermato un soggetto corrispondente alla descrizione mentre si allontanava dal condominio. Il giovane, georgiano di 27 anni, pluripregiudicato per reati specifici e residente a Pisa, aveva chiavi alterate e grimaldelli, nascosti sotto la suoletta delle scarpe. E’ stato denunciato e colpito da foglio di via da Lucca per 3 anni.