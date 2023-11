Giovane arrestato dai poliziotti con la cocaina in auto La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo del territorio, è stata rinvenuta cocaina per 39,47 grammi e 700 euro in contanti. Il soggetto è stato associato alla casa circondariale di Lucca.