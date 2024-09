Giornate Europee: aprono Orto e Archivio

Si celebrano sabato e domenica in Italia le GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), coordinate dal Ministero della Cultura. Il tema di quest’anno è “Patrimonio in cammino”, un invito a scoprire cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che oggi come in passato hanno reso possibili relazioni e scambi tra popoli e culture.

“Il Comune di Lucca – afferma l’assessore alla cultura Mia Pisano – grazie al lavoro sinergico di dell’Archivio storico comunale e dell’Orto botanico, promuove per questa occasione una serie di eventi legati al patrimonio culturale, naturale e architettonico che si è sviluppato negli ultimi due secoli di storia della nostra città. Si tratta di importanti occasioni per approfondire le nostre radici storiche da una parte e il nostro patrimonio naturalistico dall’altro a cui invitiamo tutti i cittadini a partecipare”. Il programma. All’Archivio storico comunale di piazzale San Donato, sabato e domenica, dalle 17 alle 20, si presenterà il fondo della Deputazione degli Edili e saranno illustrate le vicende centrali dello sviluppo urbanistico della città nel corso dell’800. Un patrimonio prezioso, che racconta uno spaccato importante della storia di Lucca. Nel 1828 infatti il Duca Carlo Lodovico di Borbone istituì la Deputazione degli Edili, incaricandola di dirigere e sorvegliare tutti i lavori di abbellimento, sia privati che pubblici, compresa la passeggiata delle mura. La Deputazione fu soppressa nel 1855, ma i documenti conservati in archivio, accompagnati da 290 disegni, testimoniano ancora oggi la trasformazione subita dagli edifici nei ventotto anni di attività della Deputazione. Ci sarà inoltre la possibilità, per tutti i partecipanti, di svolgere una visita guidata all’interno dell’Archivio alla scoperta del patrimonio documentario oggetto dell’incontro. Ingresso gratuito su prenotazione a [email protected], 0583442485/445714.

L’Orto botanico di Lucca propone Amabili scienze, micologia e botanica in cammino, una serie di iniziative legate all’esplorazione naturalistica del territorio attraverso la conoscenza degli alberi monumentali in ambiente urbano, dei funghi autunnali, dei preziosi erbari conservati nel Museo ‘Cesare Bicchi’. Nel dettaglio, sabato 12- 18.30 e domenica 10.30-12.30 39° Mostra dei funghi autunnali. Sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 Funghi e Piante: invisibili reti di connessione sotterranee: attività per i più giovani. Sabato 12– 18.30 e domenica 10.30-12.30 Percorso fotografico sui funghi della Lucchesia. Ancora sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 Gli erbari del Museo ‘Cesare Bicchi’: sulle tracce delle esplorazioni naturalistiche in Lucchesia.

Infine sabato con partenza alle 15 e domenica con partenza alle 10 e partenza alle 15 un percorso guidato di circa 2 ore alla scoperta degli alberi monumentali della città con le guide ambientali di Adipa e Massimo Giambastiani, esperto di alberi monumentali. Partecipazione gratuita (info: comune.lucca.it/vivere-il-comune/eventi/gep-2024/).