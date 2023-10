Giornata Mondiale della Vista a Lucca: gli Appuntamenti Gratuiti

Non servono immagini per descrivere il buio: la vista è un bene prezioso. Siamo al tuo fianco per custodirla.

La prevenzione espande i suoi orizzonti; sono infatti molte le iniziative gratuite che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale in occasione della Giornata Mondiale della Vista che si celebra il secondo giovedì di ottobre, allo scopo di richiamare l’attenzione di cittadinanza, istituzioni, autorità politiche e amministrative sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita.

Anche a Lucca grazie alla collaborazione fra l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti territoriale e l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Italia Onlus tanti sono gli eventi organizzati: giovedì 12 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la casermetta di Porta Santa Maria sulla mura di Lucca si potranno trovare volontari e personale dell’UICI per la distribuzione di opuscoli e materiale informativo e fornire indicazioni su gli eventi organizzati, venerdì 13 ottobre e lunedì 16 ottobre presso l’ambulatorio oculistico sito nella sezione UICI Lucca -via Lorenzo Nottolini 119C San Concordio.

L’oculista dottor Antonio Torre sarà presente per le misurazioni gratuite della pressione oculare e dello spessore corneale dalle 15 alle 18 previa prenotazione. Inoltre, giovedì 19 ottobre si terrà dalle 10 alle 13 nella casermetta di Porta Santa Maria sulle mura urbane un incontro scientifico con esperti del settore per trattare dell’importanza della prevenzione e di temi altamente innovativi della telemedicina in oftalmologia e sue concrete possibilità di attuazione per lo sviluppo della prevenzione e della riabilitazione visiva.

Per conoscere i dettagli dell’evento e prenotare la visita di prevenzione è possibile chiamare la sezione UICI Lucca al numero 058356799 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.30 o inviare una email a uiclu@uici.it.