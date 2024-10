Giornata delle Professioni. Il dibattito in S. Francesco

Tredici ordini professionali a confronto sul tema, attuale e urgente, dell’anticorruzione e antiriciclaggio: torna a Lucca la Giornata delle Professioni, evento organizzato dal Comitato delle Professioni Ordinistiche della provincia di Lucca, realtà unica a livello nazionale. L’appuntamento di quest’anno, con il convegno dal titolo “Anticorruzione e antiriciclaggio: attualità e prospettive”, è nella Chiesa di San Francesco, domani, venerdì 18 ottobre, a partire dalle 15.

Protagonisti saranno i professionisti di 13 ordini diversi: agronomi e forestali, periti agrari, avvocati, architetti, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, ingegneri, notai, periti industriali e veterinari.

“La Giornata delle Professioni fa ormai parte del calendario annuale della città e dei professionisti, che partecipano a questo appuntamento nella certezza di affrontare temi di grande interesse ed attualità con relatori di alto livello“, commenta l’avvocato Carla Guidi, presidente del Comitato delle Professioni Ordinistiche della provincia di Lucca.

Saranno esperti del settore, rappresentanti degli Ordini nazionali e provinciali e delle istituzioni a confrontarsi e discutere su un argomento così trasversale e d’attualità. La giornata prenderà il via alle 15 con l’apertura dei lavori da parte dell’avvocato Carla Guidi. Subito dopo, si terranno i saluti istituzionali, con la conduzione di Francesco Meucci, caporedattore de “La Nazione” di Lucca. Alle 15.30 è previsto l’intervento di Pasquale Staropoli, capo della Segreteria Tecnica del Ministero del Lavoro, che offrirà una relazione introduttiva sui temi in discussione. La tavola rotonda, che avrà inizio alle 16, vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo: il procuratore capo Domenico Manzione, lo stesso Staropoli, Luca Menesini, rappresentante dell’Upi e vicepresidente per l’Italia del Comitato europeo delle Regioni, Annalisa De Vivo, componente dell’Ufficio legislativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Francesco De Stefano, Presidente del Consiglio Notarile di Lucca, e Maurizio Arena, componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense. La discussione sarà moderata da Massimo Braghin, consulente del lavoro e esperto della Fondazione Studi. La Giornata delle Professioni, organizzata grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte e al patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Fondazione Giuseppe Pera.

