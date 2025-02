Giornalista da 40 anni . Targa dell’Ordine a Massimo Raffanti

Targa dell’Ordine a Massimo Raffanti per i 40 anni di giornalismo. "Il tempo passa – commenta –. Sembra ieri quando scrissi una lettera al prof. Rodolfo Del Beccaro, allora Direttore de la Nazione di Lucca, in merito alle problematiche del mercato del lavoro. Ebbene, proprio per questa analisi, fui chiamato a collaborare con la pagina locale del giornale. Nel 1983, dopo aver intrapreso ulteriori collaborazioni, con periodici, radio, tv toscane e nazionali, venni finalmente iscritto all’Albo dei Giornalisti. Colgo l’occasione per ringraziare Giampaolo Marchini, attuale direttore dell’Ordine, per questa targa"