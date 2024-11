Gioielleria Chiocchetti sponsor del Teatro

LUCCA

Teatro del Giglio e Gioielleria Chiocchetti hanno firmato un accordo di sponsorizzazione per la Stagione teatrale 2024-2025.

La prestigiosa gioielleria, fondata nel 1896 da Frediano Chiocchetti, per i lucchesi non è sono un luogo dove acquistare gioielli, ma anche parte integrante della storia e della cultura cittadina. È quindi con estremo orgoglio che il Teatro del Giglio accoglie questa nuova partnership, che unisce il nome della famiglia Chiocchetti, oggi rappresentata da Frediano e da suo figlio Alberto, a quello del Giglio, un teatro ben radicato nel presente e proiettato verso il futuro.

"È con piacere – afferma l’amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini – che annuncio la nuova collaborazione con la Gioielleria Chiocchetti per questa stagione teatrale, instaurata grazie alla disponibilità ed all’attenzione al Teatro del Giglio dimostrate da Frediano ed Alberto Chiocchetti. Rimango convinto che l’imprenditoria “virtuosa” abbia nel proprio DNA la spinta propulsiva verso il sostegno alla cultura e la decisione della famiglia Chiocchetti di intervenire a sostegno del teatro non può far altro che rafforzare la mia convinzione."

Queste le parole di Frediano Chiocchetti: "Abbiamo deciso di sostenere il Teatro del Giglio, nella consapevolezza dell’importanza di questo teatro per la vita culturale della Città di Lucca ed in particolar modo in un anno così denso di significato per la nostra comunità come quello del centenario della scomparsa del Maestro Giacomo Puccini."