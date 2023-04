Giochi di strada tradizionali e popolari: ecco il “Gioco del sasso“

Prosegue la rubrica curata

da Simonetta Simonetti

sui giochi di strada

Il gioco del sasso

Ci vuole un sasso di fiume abbastanza grosso e di forma schiacciata che si tenga bene in mano. Di solito si gioca in due e il gioco si basa essenzialmente sull’abilità e la sveltezza dei movimenti. Serve un piano d’appoggio, un muretto, una strada, una panca. Si prende il sasso con la mano destra e si batte sul piano d’appoggio cantando la filastrocca, che è alla base del gioco, mentre l’altro giocatore deve velocemente riprenderlo senza battere con la mano del primo giocatore e così via sempre più velocemente fino al termine della canzoncina che così recita:

Allo scambio del gio’

Giocheremo a sassindò

Mirà bugherì

Giocherem chi va

E chi viene

Con lo ziguli

Ziguli là!