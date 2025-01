Giocattolo sospeso alla Città del Sole. Successo del progetto benefico

Il giocattolo sospeso ha fatto centro. Un’iniziativa che si è rivelata di grande successo e che a Lucca ha visto protagonista il negozio la Città del sole, in via Fillungo 174a. Si tratta di un evento sociale promosso da Assogiocattoli che per la prima volta ha visto la partecipazione appuntao di Città del sole, registrando un grande successo: sono stati ben 50 i negozi che hanno aderito in tutta la penisola, tra cui il punto vendita di Lucca.

Solo nei punti vendita Città del sole sono stati raccolti migliaia di giocattoli, dimostrando quanto il gioco possa essere un potente strumento di solidarietà e condivisione, capace di unire grandi e piccoli in un gesto di generosità collettiva. Un risultato incredibile ottenuto grazie a una partecipazione in tutto il territorio nazionale, e al coinvolgimento diretto di enti benefici ben radicati a livello locale, come associazioni nazionali, reparti pediatrici, ospedali e case-famiglia, che hanno collaborato in modo sinergico per distribuire i giocattoli ai bambini e alle famiglie in difficoltà.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti per questa edizione della campagna Giocattolo Sospeso di Assogiocattoli. I valori che trasmette sono perfettamente in linea con quelli di Città del sole“, afferma Graziano Grazzini, Amministratore Delegato di Città del sole.