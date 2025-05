Giani Luporini. Musica e ricordo al Boccherini

“Le divine battaglie e altri prodigi di un maestro del secondo Novecento”, questo il titolo dell’omaggio al compositore Gaetano Giani-Luporini (1936-202) che l’Associazione Musicale Lucchese propone lunedì 26 maggio alle ore 21, all’Auditorium del “Boccherini”. Un concerto monografico pensato per riascoltare e far conoscere la musica, il percorso artistico e l’eredità di uno dei compositori italiani più raffinati, eleganti e coinvolgenti del secondo Novecento, rappresentante dell’ultima dinastia di musicisti lucchesi.

L’evento è frutto di una fertile collaborazione che riunisce Associazione Musicale Lucchese, Gamo - Gruppo Aperto Musica Oggi, una delle più antiche e illustri istituzioni italiane dedicate alla musica contemporanea, Centro Studi Gaetano Giani-Luporini, presieduto dalla filosofa, regista e giornalista Giovanna Morelli, moglie e collaboratrice di Giani-Luporini, e il Conservatorio “L. Boccherini”, di cui il compositore è stato direttore dal 1986 al 2003 e che custodisce il Fondo Giani-Luporini e quello dell’avo materno, Gaetano Luporini. I solisti Roberto Fabbriciani al flauto, Alberto Bologni al violino, Ilaria Baldaccini al pianoforte e clavicembalo, insieme al Gamo Ensemble diretto da Francesco Gesualdi, presenteranno significativi brani che ripercorrono diversi momenti della produzione artistica del compositore, dai primi lavori alle creazioni più recenti.

Il programma prevede l’esecuzione di alcune delle opere per ampio organico: il Concerto de Le divine battaglie per undici archi (1984-1987), Tessiture per clavicembalo e undici archi (1973) e Tetraktis per violino, pianoforte e quattordici archi (1995). Completano il programma due composizioni per strumento solo: Nove Mantram per pianoforte solo (2000), interpretata da Ilaria Baldaccini, apprezzata interprete della musica di Giani-Luporini, e Genesi per flauto solo (1972), interpretata da Roberto Fabbriciani, celebre flautista dedicatario dell’opera, storico componente del Gruppo Aperto Musica Oggi.

Biglietti: intero €12; ridotto €8 (per soci Aml, enti convenzionati e gruppi con min. 5 persone).