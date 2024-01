Gianfranco top!. Vince il talent “Voice of the Sea“

La splendida voce di Gianfranco Giusti di Marlia conquista il Mediterraneo vincendo, con la canzone “Margherita“ di Riccardo Cocciante, il talent show a bordo della nave Costa Smeralda ‘The Voice of the Sea’ in una finale a sette scelti su 60 cantanti.

"Questo the Voice of the Sea era iiziato con 60 cantanti in gara, ma solamente sette andavano in finale – spiega il vincitore capannorese Gianfranco Giusti -. E dopo un ascolto del secondo gruppo non mi ritenevo all’altezza del concorso. Poi un animatore del The Voice mi fa i complimenti a mia insaputa di essere passato nei primi sette finalisti con il brano “Se stiamo insieme“ sempre di Riccardo Cocciante. Firmati i fogli per la privacy dei contenuti del programma piano piano focalizzavo, ma la strada era dura dove io a quel punto scelgo di portare in finale “Margherita“ indubbiamente una canzone suggestiva di Riccardo Cocciante".

"Nelle prove – prosegue Gianfranco Giusti – non ero riuscito bene, abituato a cantare al karaoke, con la musica dal vivo era molto più difficoltoso per me, ma non mi sono mai arreso. Avevo e ho fiducia della mia voce anche se non così perfetta, una voce che mi ha confermato la sua bellezza. Alla finale c’erano tre giudici: Isabella vice capitano, il capitano della Costa Smeralda Giovanni Consoli e la cantante spagnola Nereida Figueroa. Io scelgo il team della cantante Nereida e mi selezionano come finalista".

"Con il 68 per cento dei voti di un pubblico caloroso e numeroso (circa 2500 persone) la mia voce vince nel Mediterraneo il The Voice of the Sea sulla nave da crociera Costa Smeralda.

E così mi trovo a tornare a casa con la statuetta ufficiale che ritrae il microfono e le due dita a forma di ‘V’ della vittoria e una grande ed immaginabile soddisfazione".