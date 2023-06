Giada Martinelli a Lucca Riscossioni

L’ultimo tassello del mosaico delle nomine dell’amministrazione Pardini nelle aziende partecipate del Comune di Lucca potrebbe essere imminente. A mancare all’appello è soltanto Lucca Riscossioni e Servizi che fa capo a Lucca Holding, la cassaforte comunale, e che si occupa della riscossione coattiva, dei servizi cimiteriali, della pubblica illuminazione e dei canoni di concessione degli spazi pubblicitari.

A capo del cda formato da tre persone, dovrebbe andare Giada Martinelli, in passato consigliere comunale per una lista civica di centrodestra a Capannori e da anni in Fratelli d’Italia. Lucca Riscossioni e servizi sarà infatti presieduta da un esponente del partito di Giorgia Meloni e nei mesi scorsi era stata avanzata l’ipotesi di nominare lo stesso Riccardo Giannoni che del partito è il coordinatore provinciale, ipotesi poi sfumata.

Martinelli sembra così destinata a ricoprire l’incarico nell’ultima società non ancora interessata dai cambi susseguenti alla scadenza dei cda e al passaggio dell’amministrazione comunale dal centrosinistra al centrodestra subentrando al posto di Pierfrancesco Petroni.

