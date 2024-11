“Giacomo Puccini Manifesto“. Inaugurata la grande mostra tra pubblicità e illustrazione

L’essenza del Maestro in oltre 100 manifesti in mostra alla ex Cavallerizza. È stata inaugurata ieri, una mostra unica nel suo genere. "Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica", curata da Simone Pellico esplora per la prima volta il legame tra il celebre compositore e il mondo del manifesto pubblicitario, raccontando un aspetto inedito e moderno del genio pucciniano. Con oltre 100 manifesti originali provenienti dalla prestigiosa Collezione Salce di Treviso e le creazioni contemporanee di Riccardo Guasco, racconta la storia della grafica pubblicitaria europea e il ruolo di Puccini non solo nella musica, ma anche come figura centrale nella cultura visiva del Novecento.

La mostra racconta la figura di Puccini non solo come genio musicale, ma come protagonista della cultura visiva del Novecento. Le opere in esposizione ripercorrono la storia del manifesto lirico e pubblicitario, rivelando le connessioni tra le sue opere, le passioni personali e l’arte della comunicazione dell’epoca. Tra i manifesti esposti spiccano quelli dedicati alle sue opere più celebri, da Tosca a La Bohème, fino a Turandot, in un dialogo tra passato e presente arricchito dalle illustrazioni di Riccardo Guasco, artista italiano di fama internazionale.

L’allestimento si sviluppa in quattro sezioni che offrono un viaggio nell’universo pucciniano e nei suoi legami con l’arte grafica, la velocità, la tecnologia e persino la pubblicità commerciale. Organizzata dal Comune di Lucca, con il supporto di Lucca Plus e il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Banca del Monte. Enel figura come main sponsor, mentre Martinelli Luce è lo sponsor tecnico. Rai Cultura si unisce come media partner ufficiale, contribuendo alla promozione dell’evento.

L’iniziativa ha ricevuto inoltre il patrocinio di numerose istituzioni e associazioni, tra cui la Provincia, il Puccini Museum-Casa Natale, il Teatro del Giglio, l’Associazione Lucchesi nel Mondo, e molte altre. La mostra resterà aperta fino al 2 marzo all’ex Cavallerizza.

È un’occasione unica per scoprire Giacomo Puccini sotto una nuova luce, celebrando la sua eredità artistica non solo come compositore, ma anche come icona culturale e protagonista di un’epoca in cui la musica incontrava la pubblicità.

Rebecca Graziano