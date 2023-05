Già venduti oltre 100mila biglietti Il via tra un mese con i “Kiss“ Alcuni concerti sono sold out

Oltre centomila i biglietti già venduti, come dichiarato dal patron Mimmo D’Alessandro, per un cast ricchissimo, vario, eterogeneo, per ogni età e gusto, come da tradizione, fin dalla prima edizione del 1998. Lucca Summer Festival 2023 non tradisce le attese con quattro esclusive italiane, tanti special guest e le due classiche location di piazza Napoleone e degli spalti delle Mura, inaugurati nel 2017 dai Rolling Stones.

Saranno i leggendari Kiss ad aprire il cartellone, il 29 giugno, in piazza Napoleone, con il tour celebrativo dei 50 anni di carriera e di addio alle scene, preceduti sul palco dagli Skid Row, in una serata già “sold out“. Altro “tutto esaurito“ annunciato, quello degli amatissimi Simply Red, ancora in piazza, il 1° luglio. Per la prima volta in Italia la storia del punk rock inglese: il 4 luglio, unica data italiana per il live dei Generation Sex, lo straordinario progetto con Billy Idol e Tony James dei Generation X e Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols. Il 6 luglio il grande ritorno di Bob Dylan, che inaugurò il primo Summer nel 1998, con il “Rough and Rowdy Ways tour“, il primo “smartphone free“.

Il 12 luglio spazio ai Sigur Ros, originalissima band islandese dal solidissimo seguito di fan, con apertura show di King Princess, tra i nuovi idoli delle giovani generazioni. I Placebo, altrettanto attesi, saliranno sul palco il 13 luglio, mentre il 14 toccherà a Norah Jones, nella sua unica data italiana. Grande pop internazionale il 16 luglio con gli One Republic e grandissimo jazz il 17 luglio, con Pat Metheny, uno dei più celebrati chitarristi della scena mondiale, che festeggia 50 anni di carriera. Unica data italiana anche per Lil Nas X, icona indiscussa della moda e della musica rap, il 20 luglio. Incursione del mondo della comicità con lo spettacolo "Amore + Iva" di Checco Zalone, il 21 luglio.

Tutti sotto le mura, il 22 luglio, invece, per l’unica, attesissima data italiana della reunion dei Blur, in concomitanza con l’uscita del nuovo album, dopo otto anni di silenzio. Il 23 luglio la rock-dance elettronica con visual art dei Chemical Brothers e il 25 luglio doppio spettacolo con gli Snarky Puppy, band multigenere e il poliedrico Jacob Collier, uno dei musicisti più originali degli ultimi anni. Chiusura il 28 luglio sugli spalti con la superstar Robbie Williams, in una serata aperta dal raffinato cantautore Diodato.

Paolo Ceragioli