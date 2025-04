GhiviBorgo sogna il secondo posto: vittoria cruciale contro Gavorrano

Il GhiviBorgo continua a volare e sogna addirittura il secondo posto, per fare la storia del calcio in Media Valle del Serchio e per raccogliere i frutti di un lavoro straordinario, fatto da allenatore, staff tecnico e calciatori. Questo ciò emerge dalla trasferta di Gavorrano, al cospetto di un avversario tosto e difficile, contro cui i Colchoneros forniscono una prestazione di qualità e portano a casa tre punti di inestimabile valore, che permettono loro di agganciare il Seravezza in terza posizione, e nell’anticipo di sabato prossimo sarà il Foligno (secondo) ad arrivare al ‘Bellandi‘ per un autentico scontro d’alta classifica, al netto di un Livorno che ha appena festeggiato la matematica promozione in serie C. Ma una domanda sorge spontanea, questo Ghivi non si ferma più? Dove vuole arrivare?

"Siamo molto contenti e soddisfatti – dice il diesse Roberto Bacci – ma continuiamo a lavorare con applicazione ed umiltà, per confermare la nostra crescita. Inutile negare che la classifica ci riempie d’orgoglio, merito di calciatori, staff tecnico e società, dove il morale è alto e c’è tanta serenità, grazie ad un gruppo unito e compatto, che sta andando ben al di là delle più ottimistiche previsioni, questo è indubbio".

Ben poco da aggiungere dunque, se non evidenziare il 26esimo sigillo di bomber Lorenzo Gori, classe 2004 e con un avvenire radioso, vista la sua grande capacità realizzativa.