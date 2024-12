Gesam Reti, oltre 2 milioni di utile: "Insieme possiamo crescere"

Cinquant’anni e non sentirli: Gesam Reti Spa ha presentato ieri il Bilancio di Sostenibilità 2024, in concomitanza con i suoi primi cinquant’anni di attività, annunciando utili per oltre 2 milioni di euro e un fatturato superiore ai 12,5 milioni, larga parte del quale è rimasto sul territorio.

Alla presentazione dei dati (in foto Alcide) che si riferiscono all’anno solare 2023, sono intervenuti il sindaco Mario Pardini, il presidente di Gesam Reti Spa Marco Agnitti e la professoressa Angela Tarabella, ordinario di Scienze Merceologiche, Direttore Master Food Quality Management and Communication del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. "La presentazione di questo Bilancio di sostenibilità è molto importante per un’azienda come Gesam Reti - spiega Agnitti - e mostra come con la sua attività, abbia portato una ricaduta complessiva di valore sul territorio ben maggiore del già importante dividendo arrivando ad una quota di quasi 11 milioni di valore complessivo di cui oltre sei milioni distribuiti sulla nostra area vasta. Dati che se moltiplicati per i cinquanta anni di vita di Gesam, devono essere non un punto di arrivo, ma bensì elemento di forte stimolo per il futuro dell’azienda. Una visione prospettica ed una sfida data dalle esigenze di innovazione tecnologica che trovano risposte e soluzioni efficaci grazie alla grande professionalità e competenza dei dipendenti dell’azienda che hanno saputo creare quel differenziale valoriale che portano oggi a questi ottimi risultati. Insieme possiamo crescere e credo fortemente che rafforzare il dialogo e collaborazione sia la chiave per il nostro successo futuro".

Tra i numeri rilevanti di Gesam Reti, da segnalare i chilometri di rete, ben 764, i Comuni serviti, otto, e i dipendenti, che sono 39 e non si escludono nuovi arrivi. La pubblicazione di un Bilancio di Sostenibilità – redatto secondo gli Standard del Global Reporting Initiative (GRI) grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa – è stato ricordato, si fonda su una scelta volontaria di trasparenza che si consolida e si conferma nell’anno in cui si celebrano i 50 anni di attività della società sul territorio lucchese.

"L’impegno profuso da Gesam Reti Spa nella redazione del Bilancio di Sostenibilità 2024 - sottolinea Tarabella - è sicuramente da valorizzare perché manifesta una volontà forte nell’impegno alla sostenibilità ambientale sociale ed economica, dato che si inserisce in un panorama nazionale ancora arretrato". Parole importanti, per l’operato dell’azienda che il Comune detiene attraverso Lucca Holding, anche dal sindaco Pardini. "Non è solo una questione di utili, ma di progetti futuri: l’azienda può ancora crescere - afferma - sia pure nel quadro di un’evoluzione normativa ancora da definire".

Fabrizio Vincenti