Generazioni diverse a confronto. Anziani e giovani insieme per scambiarsi racconti e avventure

Giovani e anziani si incontrano e si scambiano racconti ed esperienze: dopo il successo dello scorso anno, torna "Ricre...azione!", il progetto realizzato nel 2023 nell’ambito di "Spazio Off", promosso dal Comune di Capannori torna da ottobre a dicembre 2024. Gli incontri si terranno il giovedì allo Spazio Logos di Marlia e il venerdì presso la sede della Misericordia di Montecarlo. Il progetto prevede un totale di 10 appuntamenti pomeridiani, per ciascuna sede, dalle 17 alle 19, dedicati a bambini dai 6 agli 11 anni, giovani under 35 e anziani. Presso lo spazio Logos gli incontri si terranno per 10 giovedì consecutivi, a partire dal 3 ottobre, ad eccezione del 31 ottobre.

"Siamo entusiasti di proseguire con questo progetto che mette al centro l’incontro tra generazioni, creando attività pensate per favorire un autentico scambio reciproco - afferma Claudia Berti, assessora alle politiche giovanili. - L’iniziativa mira a rafforzare le relazioni tra i giovani e le generazioni precedenti, riducendo le barriere e valorizzando ciò che hanno in comune. Vogliamo dimostrare come, attraverso la collaborazione intergenerazionale, ognuno possa dare un contributo prezioso per raggiungere un obiettivo comune. È un impegno che nasce dalla convinzione che il vero valore di una comunità risieda nel dialogo e nella crescita condivisa tra generi e generazioni". I partecipanti saranno coinvolti attivamente, con giochi da tavolo, uncinetto, creazioni artigianali, oltre a giochi tradizionali e moderni. L’obiettivo principale è promuovere l’invecchiamento attivo, cittadinanza attiva, la ‘peer education’ e creare uno spazio di cura reciproca."Ricre...azione!" è un’iniziativa di Associazione Agorà per Marlia, Misericordia di Montecarlo, Associazione AEliante e Comune di Capannori, con il patrocinio del Comune di Montecarlo, realizzata con il supporto delle psicologhe Sara Martini e Valentina Paolicchi. Quest’anno il progetto è stato realizzato grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire – 2024", nell’ambito del programma "Giovanisì.it", promosso dal Cesvot e finanziato dalla Regione Toscana – Giovanisì, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.