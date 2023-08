Gemellaggio Castelnuovo-Manching: Asse Garfagnana-Baviera

Tra ieri e oggi, a Castelnuovo si rinnova il gemellaggio con la città tedesca di Manching in Baviera, con i due sindaci Herbert Nerb e Andrea Tagliasacchi che, ieri pomeriggio, hanno dato il via all’evento nella Sala Carli, all’interno del Teatro Alfieri, con la firma di una pergamena. Poi in Piazza delle Erbe cena insieme, con esibizioni dei gruppi di musici e di balli bavaresi eseguiti dai gruppi folklorici Manshuko e Trachtler o per assaggiare un’ottima Herrnbraù, la birra da cui tutto è nato una dozzina di anni fa con l’allora sindaco Gaddo Gaddi . Chi volesse partecipare alla festa del gemellaggio può telefonare al 0583 641007 , Pro Loco Castelnuovo. Stasera il menù sarà a base di pasta fredda, porchetta con tortino di farro, crostata, acqua e vino, al prezzo di 20 euro.