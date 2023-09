Gatto incastrato in un tubo, salvato dai vigili del fuoco dopo 5 ore di lavoro

Capannori (Lucca). 20 settembre 2023 – I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti nella serata di martedì 19 settembre in via di Tiglio a Capannori per soccorrere un gatto che era rimasto incastrato in un tubo di scolo delle acque piovane.

Dopo oltre 5 ore di lavoro – il tubo dove si trovava il micio era all’interno di un muro in cemento armato – la squadra dei vigili del fuoco è riuscita ad estrarre il piccolo felino, apparentemente incolume, per poi affidarlo a un veterinario per gli accertamenti.

L’intervento, iniziato poco dopo le ore 22 si è concluso alle 04:30 di stamani.