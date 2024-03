Gaspari pronto per il terzo mandato: "Concludiamo i nostri progetti"

Sciolte in queste ore le riserve dell’attuale sindaco di Castiglione di Garfagnana, Daniele Gaspari, che conferma così la corsa ufficiale verso il suo terzo mandato alle amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno. A lanciare la candidatura è il suo gruppo di riferimento “Progetto Cambiamento“. "In questi dieci anni il nostro territorio è profondamente cambiato - dettagliano i componenti del gruppo consiliare di maggioranza - e i progetti portati avanti sono stati fondamentali per la sua crescita. Abbiamo trasformato il volto del borgo di Castiglione, puntando sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico, sulla cultura e sulla promozione turistica del nostro comune. Basti pensare, per esempio, ai lavori svolti alla Piazzola, luogo simbolo del nostro borgo, che è diventata una terrazza sulla Garfagnana, luogo di incontro e di socializzazione. Alle opere di Porta Sardegna e alla Torricella, dove si è potuto recuperare un importante tratto della cinta muraria con la fondamentale acquisizione nel patrimonio comunale della Rocca".

"Da non dimenticare, poi, il nuovo parcheggio nel capoluogo, che Castiglione attendeva da trent’anni, come il Campo Polivalente, appena completato. Una menzione particolare meritano i lavori eseguiti alla scuola e ai locali adibiti a mensa, con interventi per oltre due milioni di euro che hanno fatto diventare il nostro plesso scolastico il fiore all’occhiello della zona, visti i numeri sempre in aumento delle iscrizioni di nuovi alunni a fronte della continua carenza di nuove nascite".

L’attuale gruppo di maggioranza guidato da Daniele Gaspari, poi, chiarisce di appoggiare la sua candidatura, oltre che per tutte le attività che è stato in grado di svolgere in questi anni, anche per l’umanità espressa continuamente nel suo ruolo di primo cittadino.

"Daniele Gaspari - aggiungono - è una persona che sa ascoltare i problemi della gente, disponibile e sincero, un amministratore che sa dire anche un no quando qualcosa non risulti fattibile e che, invece, riesce a portare avanti caparbiamente i progetti studiati per il bene dell’intera comunità. Daniele è il sindaco di tutta la collettività. Ci ripresentiamo alle elezioni amministrative per concludere i molti progetti ancora aperti e rivolti verso le nuove sfide, continuando sulla strada della valorizzazione e della crescita del nostro territorio. Cultura, promozione e massima attenzione alle frazioni - concludono - sono e saranno sempre i percorsi della nostra via maestra".

Fiorella Corti