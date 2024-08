Garfagnana’s got Talent. Ecco tutti i finalisti

Giulia Guidi, Lisa Vichi, Francesco Di Fiore, Asia Gatani e Edoardo Giunta sono i cinque giovani artisti, che si aggiungono agli altri sei della settimana scorsa, ammessi alla finalissima di Garfagnana’s Got Talent dell’8 agosto a Castelnuovo, che aprirà la XLI edizione della Settimana del Commercio, con Rossana Casale come ospite. Tantissime erano le persone presenti in piazza delle Erbe, per assistere a questo splendido spettacolo, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, che ha un premio finale di 2mila euro in buoni acquisto da spendere nei negozi di Castelnuovo aderenti all’associazione. Brillanti presentatori, come al solito, David Vanni in arte Morris Di Fausto e Gloria Tonini. La qualificata giuria era composta da Ilenia Bizzarri per la danza, Michela Innocenti per la recitazione, Mariaelena Grandini per il musical, Lorenza Rocchiccioli in arte Erol per il canto e Ugo Menconi per la coralità. Giulia Guidi di Castelnuovo ha entusiasmato tutti con una prova di pole dance sulle note di Voilà.

Lisa Vichi, 23enne di Ghivizzano ha portato sul palco Marilyn Monroe con uno show che ha messo in mostra tutta la sua tecnica e la sua sensualità. Edoardo Giunta, 14enne di Viareggio, ha trascinato la piazza nel mondo di Michael Jackson. Francesco Di Fiore, 17enne di Livorno, cantante, ha presentato la canzone "La fine"di Tiziano Ferro. Infine la 14enne Asia Gatani, allieva del centro D’Arti di Gallicano della maestra Debora Lemetti.

Dino Magistrelli