Garfagnana Terra Unica. Torna la manifestazione dedicata alla Valle

Nella scorsa edizione furono 25 mila le persone presenti nelle quattro giornate della manifestazione "Garfagnana Terra Unica", ma quest’anno ci sono tutte le premesse per un nuovo record. Ieri mattina, nella sala "Loris Biagioni" dell’Unione Comuni Garfagnana, a Castelnuovo, è stata presentata la IX edizione (Foto Borghesi), anche quest’anno intitolata alla memoria di Andrea Bertucci, l’oste della Garfagnana, in programma il 4, 5 e 11, 12 novembre nella tensostruttura in piazzale Chiappini e nel centro storico di Castelnuovo. Sono intervenuti il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, i dirigenti scolastici dell’Isi Garfagnana, Mila Berchiolli, e dell’Isi Barga, Iolanda Bocci, l’assessore Alessandro Pedreschi coordinatore del tutto, Massimo Turri nuovo presidente della costituenda associazione "Garfagnana Terra Unica", Francesco Pinagli, Pietro Salatti, Fosco Bertoli, Carlos Bartolomei, altri amministratori locali, alunni con i loro insegnanti, associazioni ed operatori della Garfagnana.

Madrina della manifestazione sarà la cantante Lorenza Rocchiccioli e ospiti d’onore l’imprenditore e fondatore della catena Eataly Oscar Farinetti, sabato 4 novembre alle ore 17,30, al Teatro Alfieri e il Comune di Dronero, con il quale il capoluogo garfagnino è gemellato, che sarà presente con un proprio stand all’interno della fiera. Novità assolute di questa edizione 2023 saranno le animazioni per bambini, la parete per l’arrampicata e l’ApeWine con gli aspiranti sommelier dell’Isi Barga . Altre attrazioni le bancarelle dell’artigianato, dell’antiquariato e dei prodotti tipici. Alla postazione dell’Unione Comuni Garfagnana sarà possibile scoprire l’agrobiodiversità e l’offerta turistica del territorio, ed inoltre assistere ai molti spettacoli musicali e folclorici, dibattiti e proiezioni.

Dino Magistrelli