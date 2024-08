Garfagnana piena di eventi. Gli appuntamenti di oggi e domani per un Ferragosto al fresco

Tanti eventi oggi e domani in Garfagnana. A Castelnuovo continua la Settimana del Commercio. Oggi tradizionale mercato ambulante del Giovedì di Ferragosto con banchi per le vie e le piazze del centro storico, che si posizioneranno nel primo mattino e saranno attivi dalle 8 fino all’ora di pranzo. Nel pomeriggio spazio alla giornata rinascimentale. In serata apertura straordinaria dei negozi. Oggi e domani a Villetta di San Romano presso gli impianti sportivi, ci sarà la Festa della Porchetta. L’inizio della cena è alle 19.30.

Stasera dalle 21.30 si balla con Deca Cover Band 883 e domani sera con Steve Martin dj. A Borsigliana di Piazza al Serchio oggi festa patronale, con inizio alle 17, con celebrazione della Messa, processione e lancio dei palloncini da parte dei bimbi per invocare la pace. Domani, alle 18, concerto musicale di San Rocco, nella chiesa del Quartetto Famiglia Nuccini con Gianluigi Nuccini al flauto, Anna Orelio al violino, Marco Nuccini alla viola, Giovanni Nuccini al violoncello. A Careggine, stasera alle 21, concerto lirico, promosso da Il Serchio delle Muse, con il tenore Fantoni, il soprano Farnocchia, il baritono Giossi, il basso Lauteri e con Mariani al pianoforte. A Minucciano stasera e domani dalle 19.30 si tiene la sagra paesana nei locali dell’ex scuola in Via Roma.

A Trassilico di Gallicano domani la tradizionale sagra "Il pane e il biroldo". Stasera, dalle 19, a Sassi di Molazzana si svolge la sagra del Gatto Nero. Oggi e domani a Vitoio di Camporgiano tradizionale sagra del neccio, la più antica della Garfagnana. Domani, alle 18, presso la chiesa vecchia di Gorfigliano, l’Associazione culturale "Paese vecchio di Gorfigliano" ha promosso un concerto di sax e pianoforte con Adorni e Spizzichino "Histoire du tango".

Al termine è possibile effettuare una visita guidata al Museo dell’identità dell’Alta Garfagnana, con brindisi al tramonto. Il "Festival del Comico… in Shakespeare" domani farà tappa, alle 21, a Poggio per la messa in scena del terzo capitolo della serie. Protagonista la Compagnia dei Fool, composta dai giovani e promettenti attori Falsini, Sallustio, Di Silvio, Cantoni e Santucci, che reciteranno l’opera del Bardo "Come vi piace", nel riadattamento di Masolino D’Amico, di e con Barilari.

Dino Magistrelli