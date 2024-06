Garanti per le disabilità. Gli obiettivi futuri

La necessità di individuare nuovi spazi per i progetti di vita autonoma dei giovani con disabilità e nuove risorse da investire per il sostegno alle famiglie di questi ragazzi, sono state tematiche discusse nell’incontro a Castelnuovo dei due garanti della persona con disabilità delle Unioni Comuni, Alice Pioli per la Garfagnana e Media Valle del Serchio, Giovanni Alberigi. Presente anche il presidente Andrea Tagliasacchi. Dall’incontro è emersa, innanzitutto, l’importanza dell’introduzione di questa nuova figura in seno ad entrambe le Istituzioni, che denota la sensibilità da parte degli Amministratori dell’intera Valle del Serchio sull’argomento. I due garanti, ricordiamo, non percepiscono alcun compenso per il proprio incarico. Entrambi partecipano alle sedute online del Tavolo della Disabilità che si riunisce, in media, una volta al mese. La Garante dell’Unione Comuni Garfagnana, Alice Pioli, ha ricordato il problema dell’accessibilità ai mezzi di trasporto pubblici e al corretto uso del linguaggio che deve essere sempre inclusivo e rispettoso della persona in ogni condizione.

Il garante dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio, Giovanni Alberigi, ha riportato la propria esperienza maturata nel mondo dell’occupazione e del volontariato, con particolare attenzione al tema dei disabili, sottolineando l’importanza dell’informazione sui servizi e i supporti previsti per i disabili e del rispetto della legge sul collocamento degli stessi nelle politiche del lavoro.

Dino Magistrelli