"Gara da affrontare con umiltà e giusto piglio"

Due impegni casalinghi consecutivi, questo pomeriggio contro la Pianese e lunedì sera con il Milan Futuro per provare a salire più in alto in classifica. Ma nessuno pensi che si tratterà di due partite facili. Anzi sono proprio questo tipo di gare che possono nascondere delle insidie, se non vengono affrontate con il giusto piglio e la massima concentrazione. E’ altresì indubbio che il successo di Ascoli ha dato maggiori certezze al gruppo e galvanizzato l’ambiente esterno.

Di solito la conferenza stampa di presentazione della gara è affidata all’allenatore, ma trattandosi di due partite ravvicinate, la società ha pensato di lasciare ad un giocatore il compito di parlare del match contro i bianconeri di mister Prosperi. E così è stato Giovanni Catanese, uno degli ultimi arrivati dal mercato estivo, ad indossare, per una volta, prima i panni del mister e questo pomeriggio quelli dell’ex della Pianese.

"Ad Ascoli - ha detto l’ex aretino - abbiamo fatto una buona partita, senza rischiare nulla. Prima ancora del calcio di rigore finale di Sasanelli abbiamo avuto altre occasioni per segnare. Credo che la squadra abbia dato prova di grande maturità. Siamo alle prime giornate del campionato, ma alla lunga l’atteggiamento e lo spirito di sacrificio da parte di tutti, che abbiamo sempre avuto, pagherà. Certo, comporta un dispendio fisico, ma è inevitabile".

Oggi arriva in un Porta Elisa, dove si aspettano concrete e definitive migliorie al terreno di gioco, un’altra squadra con le maglie bianconere. E’ la Pianese di Prosperi, che viaggia a quota 5 cioè nella parte medio bassa della classifica, ma che nell’ultimo turno ha imposto il pari alla grande Entella. "Ora la Pianese - ha aggiunto Catanese - c’è poco tempo di recupero, ma anche per loro. E’ una partita molto difficile contro una neopromossa con molti giocatori che giocano assieme da tempo, ma secondo me con il nostro atteggiamento possiamo fare bene. Sarà comunque una gara complicata da affrontare con umiltà ed il giusto piglio. Ho giocato tre anni nella Pianese, dove ho vinto il campionato di serie D ed ho sempre avuto un ottimo rapporto con la società. A Lucca mi sono trovato subito bene dal primo giorno. I ragazzi mi hanno accolto benissimo e non tutti giocano come noi in categoria, dal mio punto di vista mi piace questo modo di giocare. I tifosi? Ci stanno sostenendo con entusiasmo e ci danno la spinta a dare sempre il massimo". Era ovvio che Catanese non potesse parlare della formazione, anche se di solito lo stesso Gorgone non lo fa mai.

Comunque il problema principale riguarda la sostituzione dello squalificato Frison, con Quirini che potrebbe essere… retrocesso a terzino destro con l’inserimento di Gemignani in mediana. In attacco, solo conferme rispetto ad Ascoli? Vedremo. Palla al centro alle 18.30.

Emiliano Pellegrini