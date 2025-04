Gara ciclistica giovanile a Lucca: Aspettando il Giro d’Italia

Aspettando il Giro d’Italia. Sabato 17 maggio sulle Mura di Lucca, si svolgerà una gara ciclistica riservata ai giovanissimi, dai 6 ai 12 anni, organizzata con grande entusiasmo dal Gruppo Sportivo Capannori.

L’evento, inserito nel calendario delle iniziative che anticipano l’arrivo della carovana rosa, rappresenterà molto più di una semplice competizione: sarà un’occasione di festa per bambini, famiglie e appassionati, nel segno dei valori sani dello sport e del ciclismo. La manifestazione, intitolata "Aspettando il Giro d’Italia", sarà realizzata grazie alla preziosa collaborazione con l’Uc Lucchese 1948 lo storico sodalizio fondato da Angelo Battaglia e Gianfranco Battaglia. Un evento che unirà l’energia dei più piccoli alla tradizione del grande ciclismo lucchese. Il percorso sarà ricavato lungo le Mura urbane e si concluderà sullo stesso traguardo della gara internazionale "Città di Lucca" per dilettanti, in uno scenario da sogno per ogni giovane ciclista. Un arrivo carico di storia, che ogni anno ospita talenti provenienti da tutta Europa e che, per un giorno, vedrà protagonisti i campioni di domani.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, le Mura si animeranno con caschetti, divise colorate, biciclette e il vociare allegro dei bambini. Il programma prevede le gare per tutte le categorie, dai G1 ai G6, ciascuna con un proprio spazio, sempre nel rispetto dello spirito del ciclismo giovanile: sano agonismo, ma soprattutto divertimento, rispetto e partecipazione. Poi le premiazioni e un momento conviviale per tutti i partecipanti, in pieno spirito di festa. Gli organizzatori ringraziano fin da adesso i volontari, gli sponsor, l’amministrazione comunale e a tutte le persone che stanno lavorando per la buona riuscita dell’iniziativa. Il 17 maggio Lucca sarà ancora una volta la capitale del ciclismo, partendo dai più piccoli.

Massimo Stefanini