GameCat 2.0: geometri del futuro a Lucca con Minecraft–Edu

I geometri del domani all’opera per dare vita a future idee progettuali utilizzando, pensate, un videogioco. Prosegue con successo “GameCat 2.0“, il progetto ideato dal Collegio dei geometri della Provincia che porterà nelle scuole del territorio un’attività finalizzata a utilizzare il software “Minecraft–Edu“ per far comprendere, attraverso il videogioco come supporto educativo, in cosa consiste l’attività del geometra e renderla più comprensibile ai ragazzi.

Grazie alla collaborazione del Comune di Lucca e dell’Ufficio scolastico territoriale, da ieri mattina il progetto ha coinvolto anche gli studenti della scuola media “Chelini” che, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’Istituto Nottolini, da gennaio saranno impegnati in attività teoriche e anche pratiche sul campo.

L’idea è quella di incrementare le competenze digitali, di introdurre il processo progettuale e di proporre l’analisi e la successiva realizzazione di una proposta di intervento realizzata attraverso l’opera degli studenti.

Alla presentazione del progetto alla Chelini sono intervenuti l’assessore Simona Testaferrata, Sara Lazzaro dirigente della “Chelini”, Valeria Del Gamba vice preside dell’Istituto CAT Nottolini, Diego Ragghianti presidente del Collegio di Lucca, Ilaria Bertola, del Collegio Geometri di Lucca insieme ai colleghi della Commissione scuola Collegio Geometri Andrea Centoni e Valeria Tiné.

“Bello vedere come i ragazzi abbiano reagito in modo entusiasta a questo progetto – ha detto l’assessore Testaferrata -. Un progetto che abbraccia sicuramente tante competenze e fa sì che gli studenti possano avere un contatto con i ragazzi più grandi e condividere esperienze e conoscenze lavorando in digitale in modo creativo”.

“È un progetto coinvolgente per i ragazzi – ha evidenziato Ilaria Bertola -, che permetto loro di essere pienamente coinvolti grazie all’utilizzo di un video gioco molto conosciuto e che permette loro di esprimere e progettare le loro idee”.

“E’ un progetto di orientamento davvero valido – aggiunge Matteo Parisi, consigliere Fondazione Geometri Italia - che come categoria abbiamo deciso di portarlo a livello nazionale. Qualche settimana fa è stato presentato anche a Job&Orienta di Verona. Un bell’esempio di sinergia tra pubblica amministrazione, scuola e categoria per aiutare i ragazzi a guardare al futuro”.

“Un progetto che abbiamo presentato con grande successo anche a Lucca Comics, suscitando anche l’interesse nazionale”, ha concluso Ragghianti.

Il prossimo passo sarà dopo le vacanze natalizie quando gli studenti saranno chiamati a mettere in pratica ciò che hanno appreso in classe e a progettare la riqualificazione di un parco pubblico a loro vicino.