Futuro dell’agricoltura. La posizione di Rontani

Confronto, tra gli uffici comunali e le associazioni professionali delle categorie agricole per mettere in atto decisioni condivise e concrete, per lo sviluppo di un settore troppo tartassato dalle spese sempre crescenti. Necessario quindi proteggere e sviluppare l’agricoltura a Capannori con scelte urbanistiche appropriate e con aiuti specifici: questa è la posizione che assume Capannori Cambia, lista che sostiene il candidato sindaco , Paolo Rontani. "Capannori, che per tutto il Novecento era noto per essere uno dei comuni rurali più grandi d’Italia – si legge in una nota – poi è diventata Città ma la vocazione contadina è rimasta. Servono aiuti specifici oltre a quelli previsti dalle leggi europee e nazionali, sostenendo maggiormente quelle aziende che sviluppano produzioni biologiche e rispettose dell’ambiente o di prodotti tipici e di qualità come l’olio ed il vino delle nostre colline. Ci sono problemi per le spese che gravano sulla produzione dell’impresa e attualmente la giunta uscente di Capannori sembra che abbia poco interesse all’ascolto del comparto".