Futuro del Porta Elisa. Prime aperture da parte del Comune al progetto di Bulgarella

Progetto di recupero del Porta Elisa, da parte del Comune arrivano caute aperture alla ipotesi di ristrutturazione avanzata dal presidente della Lucchese Andrea Bulgarella. A Palazzo Orsetti si assicura di aver dato ampia garanzia alla società rossonera per fare in modo di arrivare a un iter procedurale più veloce possibile, ma, è chiaro, si attendono i fatti. Ovvero i documenti di fattibilità sulle alternative progettuali e il relativo piano economico finanziario.

Dopo il flop del progetto con capofila Aurora Immobiliare, bocciato dal Comune stesso per il mancato rispetto delle prescrizioni mosse dalla Conferenza dei Servizi nel 2022, si vuole avere la certezza che il progetto, da ogni punto di vista, stia in piedi. Oltretutto, nell’ipotesi avanzata da Bulgarella si prevederebbero delle attività commerciali all’interno del perimetro dell’impianto tra cui probabilmente un albergo (comunque meno numerose che nel progetto di Aurora) allo scopo di garantire un sostentamento al club. Ci sarà ora da capire se la strada di un percorso congiunto è realmente percorribile in tempi brevi con l’obiettivo di rendere l’impianto che da oltre un decennio attende interventi in grado di rendere il Porta Elisa adeguato anche per categorie superiori.

Per il Comune, all’incontro erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, oltre ai tecnici dell’ente.

"Si è trattato di un primo tavolo – dichiarano gli assessori allo sport e ai lavori pubblici Fabio Barsanti e Nicola Buchignani – per gettare le basi verso l’idea di stadio che ha in mente la società, come aveva annunciato la Lucchese nelle scorse settimane".

"L’amministrazione farà di tutto affinché i tempi siano i più brevi possibile compatibilmente con il quadro normativo - prosegue -, con l’obiettivo di intraprendere un percorso che possa condurre alla presentazione di un progetto per il nuovo stadio che sia sostenibile e adeguato alle esigenze e alle ambizioni della Lucchese. Adesso attendiamo che la società produca un documento di fattibilità delle alternative progettuali accompagnato da un piano economico finanziario". Sempre nella giornata di ieri, la giunta comunale ha adottato la delibera consiliare per il ritiro del pubblico interesse legato al progetto per il nuovo stadio di Aurora Immobiliare, che verrà poi formalizzata in consiglio comunale.

E’ fatto il penultimo atto, prima del voto del consiglio stesso, che metterà fine all’ipotesi di ristrutturazione di Aurora Immobiliare che prevedeva investimenti per circa 50 milioni di euro.

Fabrizio Vincenti