Futura candida Corti ”Attenzione ai paesi“

E’ Camilla Corti la candidata sindaca della lista civica Futura. 26 anni, originaria e residente a Villa Basilica, Corti è laureata in Filologia e fa l’insegnante. Assieme a lei un gruppo di cittadini e di cittadine provenienti dai diversi paesi del Comune, con differenti esperienze lavorative e competenze, alcuni dei quali nelle ultime tornate elettorali per il Comune non avevano votato perché non avevano trovato rappresentanza, e che invece adesso stanno portando un contributo prezioso al nuovo progetto.

Il progetto Futura-per Camilla Corti sindaca è caratterizzato dalla volontà di imprimere una svolta alle politiche del Comune, rimaste ferme per troppi anni, e di portare un rinnovato impulso ai borghi che compongono il territorio comunale e da giovedì 4 aprile a Pariana si apre un piccolo tour pre elettorale nei paesi.

“Ritengo che la politica significhi prima di tutto mettersi a disposizione di un’idea, di un valore e di una proposta per il territorio – afferma Corti – Credo infatti nella politica come servizio e non credo nell’opposto, e cioè che la politica si possa mettere a servizio delle ambizioni personali. Con questo spirito ho accettato di mettermi a lavoro con un gruppo di persone col quale stiamo mettendo a punto un programma serio, concreto e insieme ambizioso per tutti i paesi che compongono il nostro comune, a cui mi sento legata“.