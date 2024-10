Furto sventato grazie a un passante. I carabinieri acciuffano una coppia

Sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana un uomo e una donna dimoranti sul territorio garfagnino, lui di origine marocchina, 37 anni e lei, italiana, di dieci anni più anziana, dopo che, nottetempo, avevano forzato una porta del supermercato Carrefour di Castelnuovo, in via dell’Ospedale, nella parte orientale del capoluogo garfagnino e si erano introdotti all’interno per rubare.

A dare l’allarme è stato un passante che ha visto, nella notte, una sagoma saltare il cancello e entrare nel piazzale a disposizione dei clienti, che resta vuoto nell’orario di chiusura dello storico supermercato e poi armeggiare intorno ad una porta per entrare. Ha compreso subito che si trattava di un’azione malavitosa e che ha telefonato immediatamente alla centrale operativa della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana comandata del maggiore Biagio Oddo, la quale ha coordinato l’invio sul posto di più pattuglie del Nucleo Operativo e delle Stazioni di Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Borgo a Mozzano, che hanno bloccato la coppia procedendo all’arresto.

La donna, durante il tentativo di furto, era rimasta ad attendere il compagno nella lavanderia di fronte al supermercato. Durante le operazioni di fermo e individuazione dei documenti della copia, l’uomo ha anche opposto una violenta resistenza all’arresto, provocando delle lesioni a uno dei militari intervenuti. Convalidato per entrambi l’arresto da parte del giudice del Tribunale di Lucca che ha confermato solo per l’uomo la detenzione in carcere in ragione dei precedenti che lo riguardano. La donna è invece agli arresti domiciliari.

Il titolare del supermercato Carrefour Andrea Baiocchi: "Ringrazio i carabinieri per il pronto intervento con cui hanno impedito altri danni al negozio, il maggiore Oddo, il maresciallo Pietro Lemmi e un grazie di cuore a quella persona che ha subito avvertito le forze dell’ordine, dimostrando un grande senso civico".

Un esempio da evidenziare per la sempre auspicata collaborazione dei cittadini con l’Arma e le altre forze dell’ordine. Si tratta del secondo evento di questo tipo sventato dai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo in pochi giorni, dopo quello di domenica scorsa presso il supermercato INS di Coreglia Antelminelli, dove anche in quel caso l’immediato arrivo dei carabinieri aveva consentito l’arresto del responsabile e la contestazione a suo carico anche di un altro furto su autovettura avvenuto poco prima.