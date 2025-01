Furto all’ora di cena. Ladri in azione a Marlia

MARLIA

Hanno agito quando non c’era nessuno. Un classico. Furto in una abitazione di via delle Selvette a Marlia nel pomeriggio di venerdì, prima dell’ora di cena. Un uomo è andato a controllare a casa della sorella che abita vicino e ha trovato l’effrazione alla porta e locali messi a soqquadro. Così, temendo che i soliti ignoti fossero ancora all’interno, ha prontamente avvisato i carabinieri.

In pochi minuti i militari dell’Arma sono giunti sul posto per un primo sopralluogo ma i ladri già se ne erano andati. Dopo aver esplorato in lungo e in largo la villetta, creando disordine, con mobili spostati e suppellettili gettate a terra, hanno infatti tagliato la corda in fretta. Il bottino è ancora da quantificare, ma è costituito prevalentemente da monili in oro di valore medio.

Probabile la presenza di un complice con il compito di avvertire in caso di rientro dei proprietari. Saranno esaminate le telecamere della videosorveglianza stradale per ricavare informazioni utili. Indagini in corso a 360 gradi.

L’aspetto positivo, comunque, è che sono diminuiti i furti in queste festività natalizie, grazie all’azione di prevenzione delle forze dell’ordine che hanno lavorato con tenacia per garantire la sicurezza dei cittadini durante le vacanze.

Ma.Ste.