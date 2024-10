"Furti e incuria nei cimiteri locali"

"Furti e incuria nei cimiteri di Altopascio e alla nostra segnalazione in consiglio comunale, ci è stato risposto dalla maggioranza che il Comune ha altre priorità e che comunque si tratta di furti di poco conto".

Sono le parole dei consiglieri di opposizione Valerio Biagini, Fratelli d’Italia e Simone Marconi, Lega che hanno eseguito un sopralluogo nei cimiteri del territorio di Altopascio. "Abbiamo trovato queste giustificazioni vergognose - raccontano Biagini e Marconi - perché se il valore economico dei furti nei cimiteri può essere minore rispetto a quelli nelle abitazioni o nelle attività commerciali, non lo è il valore affettivo che quegli oggetti hanno per i cittadini. E’ una questione di rispetto per i defunti ed i loro cari. Poi ci sono altre situazioni che si sono create all’interno dei cimiteri di Marginone e Badia Pozzeveri e che siamo andati a constatare di persona". Biagini e Marconi fanno riferimento ad alcune segnalazioni che avevano ricevuto.

"A Marginone, nel camposanto, sono presenti involucri provenienti dalle esumazioni – spiegano Biagini e Marconi. Questi sacchi sono stati lasciati da tempo al sole, tanto che si stanno decomponendo. A Badia, invece, erano stati promessi dissuasori per i piccioni che sporcano i vialetti e le tombe. Abbiamo constatato che dopo la nostra segnalazione i vialetti sono stati puliti, ma sono ancora assenti i dissuasori ed i nostri cittadini sono costretti a pulire le tombe dei propri cari dagli escrementi degli uccelli. E’ ancora presente, inoltre, il problema delle api".

Ma.Ste.