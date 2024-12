Furti di lamette nei supermercati: arrestati due cittadini georgiani a Lucca

Un episodio ormai fin troppo frequente, per quello che sta diventando un problema sempre più diffuso sul territorio. Per motivi riconducibili probabilmente ad un mercato di rivendita secondario, sempre più stranieri commettono all’interno dei supermercati della lucchesia furti, alla ricerca di lamette.

La polizia di Stato ha arrestato due cittadini georgiani di 29 e 30 anni per furto all’interno di un noto supermercato cittadino. I due, probabilmente di una banda di connazionali, specializzati in questo tipo di furti, hanno portato via dal punto vendita ben 24 confezioni di lamette per rasoi.

Nel dettaglio i due georgiani, una volta entrati nel supermercato del quartiere Arancio, sono stati riconosciuti dall’addetto alla sicurezza come autori di un furto del suddetto prodotto, proprio nell’arco della stessa mattinata, presso il punto vendita di Livorno.

Per questo motivo è stato subito richiesto l’intervento della polizia, in attesa del quale due addetti alla vigilanza hanno tenuto sotto osservazione i due sospetti, che nel frattempo si aggiravano nel negozio. E proprio in quel momento, i ragazzi hanno preso un’altra importante quantità di lamette, nascondendole nei pantaloni e nelle giacche.

Arrivati, in due momenti diverse, alle casse automatiche, si sono limitati a pagare un solo prodotto alimentare ciascuno, di esiguo importo, per guadagnare l’uscita. A quel punto è intervenuta la polizia, che ha trovato le 24 confezioni di lamette per un valore di oltre 500 euro. Entrambi sono stati tratti in arresto nella flagranza del reato di furto e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.