Furti di catenine in discoteca, giovane arrestato

Carabinieri (foto Germogli)

Lçucca, 6 febbraio 2023 - I carabinieri della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana hanno arrestato un 22enne genovese per furto con strappo all’interno in una discoteca. Altri tre amici che erano con lui nel locale sono stati invece denunciati a piede libero e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. Si sospetta infatti che si tratti di una banda venuta appositamente da Genova per mettere a segno una raffica di furti ai danni dei clienti della discoteca.

L’episodio è accaduto sabato notte al “Drop Club“ di Piano di Coreglia, locale molto frequentato da giovani e giovanissimi. Il ladro ventiduenne è stato bloccato all’interno del locale dopo che era stato visto anche dgli addetti alla sicurezza strappare una catenina d’oro dal collo di un ragazzo che stava ballando. Il giovane autore del furto con strappo è stato bloccato in attesa dell’intervento dei carabinieri, mentre sono stati individuati anche altri tre ragazzi genovesi che erano con lui.

I militari, giunti subito sul posto, hanno verificato quanto accaduto in base a varie testimonianze e hanno proceduto, d’intesa con il pm di turno Elena Leone, all’arresto del ventiduenne per furto con strappo. Da una perquisizione è saltata fuori non solo la collana d’oro ma anche altre tre collane che erano state nascoste in un vicino cespuglio. Il tutto, ritengono i carabinieri, con la complicità degli amici. Questi sono stati dunque denunciati per concorso nel reato.

Adesso sono in corso indagini per capire se la banda abbia derubato con questo sistema altri giovani del “Drop“ e se abbia agito anche in altri locali della Lucchesia. I carabinieri invitano a segnalare eventuali episodi analoghi.

P.Pac.