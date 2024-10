Furti a raffica, presa di mira una strada

Rientra a casa e mentre si reca a parcheggiare l’auto in garage, il ladro gli passa accanto, c’è quasi il contatto, poi il malvivente scappa, inghiottito dall’oscurità. Notte movimentata in via dei Gheghi a Segromigno, frazione del territorio capannorese. Un giovane, da stabilire se da solo o con la complicità di altri, era stato visto scavalcare il cancello di una abitazione. Poco dopo sono stati segnalati furti e tentativi in alcune villette, una accanto all’altra, nella solita strada. Una raffica di furti, uno dopo l’altro, in rapida sequenza. In una di queste l’episodio del signore che ha incrociato la sagoma del ragazzo mentre si stava accingendo a ricoverare la propria vettura nella rimessa. Pochi però gli indizi forniti dai testimoni, a causa dell’oscurità.

Furto consumato invece a Capannori: forzata una finestra sul retro di un appartamento, messo a soqquadro i tutti locali, per un bottino però scarso, alcuni monili e poco altro.

In tutte queste situazioni sono arrivati i Carabinieri che hanno eseguito un primo sopralluogo e setacciato la zona a caccia del giovane notato dai residenti, per il momento senza esito. Avviati comunque i controlli.

Massimo Stefanini