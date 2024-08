Fuochi d’artificio per la Santa Croce. Maxi-show a 500 metri d’altezza

I fuochi d’artificio della festa per la Santa Croce tornano, finalmente, a parlare lucchese: l’esecuzione dei giochi pirotecnici è stata infatti affidata, per la prima volta dopo moltissimi anni, ad una nota ditta lucchese del settore, la Diego Fuochi d’Artificio. Con sede a Gioviano ed una succursale a Lido di Camaiore, l’azienda è stata incaricata della realizzazione della prestigiosa ed attesissima fase conclusiva, cioè dei grandi fuochi d’artificio, lo spettacolo pirotecnico che segna la fine della tradizionale Processione del Volto Santo del 13 settembre, la festa sicuramente più sentita dai lucchesi e non mancheranno le novità dopo molte edizioni un po’ in sordina.

La prima sarà nell’area di sparo: da tempo allestita in Via della Scogliera, con qualche problema per la vicinanza di abitazioni e strutture, è stata abbandonata, per scegliere l’argine opposto, quello di Via Pasquinelli a Sant’Alessio, già individuato dal colonnello Vittorio Lino Biondi nel 2017, con il parere balistico di Mario Pardelli, due tra i maggiori esperti regionali in armi ed esplosivi, come più sicura, ma anche in posizione più elevata.

I tradizionali fuochi saranno dunque più godibili, non solo dalle tantissime persone che di consueto si assiepano sulle Mura, ma anche da altre parti della città e delle zone vicine.

E le novità non si fermeranno alla zona di sparo scelta. La ditta appaltatrice – reduce dagli spettacoli di Castelnuovo Garfagnana con l’esecuzione di fuochi senza botti, ma accompagnati da celebri musiche, e da quelli tradizionali al Bagno Alpemare della famiglia Bocelli, a Forte dei Marmi – ha voluto fare le cose davvero in grande, investendo cifre cospicue ed allestendo e preparando per Lucca, una serie di postazioni multiple che si estenderanno addirittura per un fronte di oltre 300 metri, che, con artifizi dell’ultimissima generazione, alcuni elaborati dalla stessa ditta, sono capaci di sparare fuochi ad un’altezza fino a 500 metri (a fronte dei normali fuochi che raggiungono 150-200 metri).

Sarà, viene assicurato, come avere un mega schermo, un mega televisore di moltissimi pollici e di infiniti colori, che rischiareranno la notte dedicata al Volto Santo, visibile anche da località lontane, e che sicuramente lasceranno il segno nel numeroso pubblico destinato a vederli e gustarseli per oltre mezzora.

Fabrizio Vincenti