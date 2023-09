Funziona il centro storico senza auto. Residenti e turisti apprezzano: “Un esperimento da ripetere”

Lucca, 25 settembre 2023 - Un pomeriggio come non accadeva da anni, Ieri il centro storico di Lucca è tornato a respirare a pieni polmoni, grazie alla giornata senz’auto voluta dall’amministrazione comunale nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità. Tutto è andato bene, non ci sono stati né particolari né intoppi, se non quelli dovuti alla novità. La polizia municipale e la protezione civile hanno presidiato gli accessi al centro storico spiegando il perché dell’iniziativa e la maggior parte della persone oltre ad aver compreso ha anche apprezzato.

Il sindaco Mario Pardini e l’assessore Remo Santini al termine del pomeriggio hanno espresso ”Soddisfazione per questo esperimento riuscito, in un bel pomeriggio che ha visto la città con un volto diverso senza il transito dei veicoli a motore in centro storico. Sia i cittadini lucchesi che i turisti – proseguono Pardini e Santini – hanno compreso l’importanza dell’iniziativa, adeguandosi con educazione e intelligenza, senza tuttavia rinunciare a godere di una bella giornata settembrina nella nostra città. Un risultato positivo su cui riflettere per valutare eventuali ripetizioni o sviluppi di questa iniziativa dai molteplici significati. Un ringraziamento infine alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile per il prezioso lavoro svolto ai varchi d’accesso”.