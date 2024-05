Funghi e tartufi delle Alpi Apuane . Si presenta il libro

Domani alle 17 nella Sala Luigi Suffredini, Piazzetta Ariosto a Castelnuovo di Garfagnana verrà presentato il nuovo volume “Funghi e tartufi delle Alpi Apuane” edito dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nella Collana Le Guide del Parco, a cura di Angela Cecchini, Roberto Narducci e Francesco Verdigi. Come anticipa il titolo, oggetto di studio e divulgazione del libro è il mondo dei macromiceti: non solo i funghi epigei, ma anche i tartufi, ritenuti generalmente estranei agli ambienti delle Alpi Apuane e considerati esclusivi di altre aree. Il libro, ricco di un ampio corredo fotografico e pensato per un pubblico di appassionati alla materia e anche di chi si avvicina per la prima volta alla micologia, è corredato da un’appendice fotografica di funghi oggetto di interesse alimentare. Oltre al Presidente del Parco delle Alpi Apuane Andrea Tagliasacchi, saranno presenti la Dott.ssa Fausta Fabbri (Dirigente Regione Toscana- Responsabile di settore gestione delle misure del per la consulenza, la formazione, l’innovazione, per i giovani agricoltori); il Prof. Andrea Armani (Professore Associato del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Pisa) che presenterà la pubblicazione e gli autori del libro.