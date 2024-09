Ritrovato senza vita il corpo del fungaiolo disperso

Bagni di Lucca (Lucca), 16 settembre 2024 – Le ricerche per trovare l’uomo disperso ieri, 15 settembre, nei boschi tra Pistoia e Lucca si sono concluse oggi nel peggiore dei modi: il corpo del 52enne è stato ritrovato senza vita questa mattina intorno alle 10 nel territorio di Bagni di Lucca.

Da ieri pomeriggio risultava disperso nei boschi durante la ricerca di funghi, in compagnia di un amico. Subito si sono attivate le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco, cinofili e mezzi quad per l'esplorazione delle strade bianche impervie e il supporto della squadra Saf speleo alpino fluviale. Purtroppo l’esito è arrivato stamani quando il corpo è stato individuato. Lunghe operazioni per il recupero, essendo la zona del ritrovamento particolarmente impervia. Necessaria la partecipazione dell'elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina. Hanno partecipato alle ricerche anche i carabinieri, la guardia di finanza e il soccorso alpino.