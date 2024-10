Fumetti e sicurezza. Polizia di Stato e Protezione Civile

La Polizia di Stato torna a Lucca Comics& Games con il Commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel, curata ed edita dalla rivista ufficiale Poliziamoderna, sceneggiata da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza e disegnata da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano (Dylan Dog). Grazie alla collaborazione della Questura di Lucca, il settimo volume della serie di Mascherpa, dal titolo “Imboscata“, verrà lanciato oggi, insieme al volume speciale “Caccia Grossa“, versione italiana del fumetto inglese Big Game realizzato in partnership con Interpol. La promozione del volume avverrà anche attraverso un gioco di ruolo. I visitatori nello stand di Porta San Pietro troveranno un commissario Mascherpa in carne e ossa che li condurrà sulla scena del crimine e li guiderà nelle indagini avvalendosi dei veri esperti della Polizia di Stato. L’appuntamento è alle 12.

Negli spazi Lucca Junior al Real Collegio tante attività rivolte a bambini e ragazzi: il laboratorio “come nasce un fumetto” con Mattia Surroz e Roberto Gagnor, sfide a quiz su “L’attimo decisivo” e sessioni ludiche con il gioco di carte “Fa la tua scelta” e il laboratorio “Come ti spiego il rischio idraulico con i mattoncini da costruzione”, curato da Lares Italia in collaborazione con il Laboratorio dati territoriali del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale dell’Universita’ degli Studi di Firenze. Ma ci sarà anche l’esperienza di realtà virtuale SismaVR, che permette ai visitatori di sperimentare in maniera realistica gli effetti di un terremoto e capire quali sono i corretti comportamenti da tenere durante una scossa. Al Giardino degli Osservanti, infine, il punto informativo “Io non rischio”, animato dai volontari della Protezione civile toscana, con anche giochi a tema. Il fumetto “L’attimo decisivo” è promosso dal ministro per la Protezione civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione ed è realizzato dal Dipartimento della Protezione civile, dalla Protezione civile della Regione Campania e Osservatorio vesuviano dell’Ingv.