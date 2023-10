Fuga da Gerusalemme. Maria rientrata in Italia con un volo militare

E’ riuscita a rientrare in Italia ieri mattina, grazie a un volo militare, Maria Savigni (nella foto), la ragazza lucchese di 28 anni che si trovava in Israele dove era in visita a un’amica di Gerusalemme. "Sono rientrata un’ora fa con volo miltare – ha scritto sui social – Sto bene e sono al sicuro...“.

L’altra notte si era svegliata con il rumore dei missili sparati sulla città ed era corsa a mettersi al sicuro in un rifugio insieme agli amici israeliani. "Cadevano missili come pioggia – ci aveva raccontato Maria – e anche nel cuore della notte il cielo non si è placato un secondo, scosso da aerei e droni... E’ stato terribile".