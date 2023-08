Fuga al fresco e al relax in Garfagnana: scopri la 61ª Sagra del Neccio

Se c’è un luogo di fuga ideale con queste caldo è senz’altro la Garfagnana che, come sempre, presenta molte occasioni di svago e divertimento per Ferragosto. Tanti gli agriturismo presenti nei diversi Comuni e in prossimità dei borghi storici, freschi e ricchi di angoli suggestivi, che offrono accoglienza familiare e buon cibo, in perfetta linea con le migliori tradizioni gastronomiche locali. La vera sorpresa per i visitatori, anche quelli in partenza per la sola giornata di oggi, sono le tante iniziative da vivere in spensieratezza e relax, molte delle quali irrinunciabili per i buongustai, che dal mattino e fino a sera saranno a libera disposizione in un ampio ventaglio di opzioni.

Eccone alcune: nel campo sportivo "Danilo Boschi" di Vitoio, comune di Camporgiano, oggi torna una tra le sagre più antiche in Garfagnana, quella del "Neccio" giunta alla sua 61ª edizione e organizzata dalla locale società sportiva degli Amatori Vicas. Gli stand gastronomici presenteranno un menu a base di gustosi e genuini necci con ricotta e nutella, anche se non mancheranno altre specialità come i bomboloni e la pasta fritta. Tante, poi, le attività collaterali con giochi a squadre e individuali, tiro della fune, corsa nei sacchi, e percorso ad ostacoli. Divertimento e un paese in festa, con mercatino, museo contadino e giochi storici, anche a Sassi, nel comune di Molazzana, dove si festeggia con la "Sagra del Gatto Nero", apertura stand gastronomici alle 12 e alle 19, aperitivo alle 17, mentre dalle 21 si balla in compagnia di Emanuele e Urbano. "Festa di mezza estate" nella splendida Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana, con visite guidate dalle 10,30 e fino alle 17, lancio con il trabucco, laboratorio Battaglia per ragazzi dai 6 ai 16 anni, didattica sulle armi da tiro e merenda con cocomero alle 17.

Sempre a San Romano in Garfagnana, agli impianti sportivi di Villetta, si cena dalle 19,30 con musica dal vivo dalle 21, alla 32esima edizione della "Festa della Porchetta".

"Polente in Piazza" dalle 19 a Brica, nel comune di Sillano- Giuncugliano tra rigogliose aree boschive a quasi 1000m di altitudine, per la tradizionale Festa Paesana, dalle 21,30 si balla con "I Ciao". Tradizionale "Festa sul Lago" a Pontecosi, nel comune di Pieve Fosciana, con pranzo e cena sul lago, ore 12 e ore 19, alle 15 pasta fritta e bomboloni e alle 22 al via la musica con "Noi dell’Armata Funky", dance music anni ’70 ’80 ’90. Per gli amanti del "bel canto", l’appuntamento a ingresso libero è nel borgo di Careggine, dove questa sera alle 21 nella Pieve dei Santi Pietro e Paolo torna il festival itinerante lirico "Il Serchio delle Muse".

