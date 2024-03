Froli e Salotti, concerto d’apertura. Di Simo: ecco i primi appuntamenti grazie al "Club La Bohème"

Mercoledì se ne saprà sicuramente di più. Saranno svelati nuovi dettagli sul programma di eventi che vedranno grande portagonista il Caffè Di Simo di via Fillungo dove attualmente sono in corso gli interventi per realizzare gli allestimenti in vista della riapertura del locale, così come stabilito dal contratto di comodato d’uso gratuito firmato dall’amministrazione comunale con la proprietà e che di fatto consentirà al Comune di Lucca di utilizzare il piano terra del locale per ospitare una serie di appuntamenti culturali legati alla figura del Maestro Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte.

Ribadiamo bene a scanso di equivoci visto che ultimamente qualcuno lo sta chiedendo: non si potrà sorseggiare un caffè o consumare un aperitivo così come non sarà possibile fare colazione al Di Simo: si tratta di una riaperura dedicata agli eventi. Detto questo, ad oggi siamo in grado di fornire un primo elenco di iniziative che prenderanno vita all’Antico Caffè. In questo caso si tratta del programma ideato dal soprano Silvana Froli, a cura dell’Associazione Club La Bohème di Lucca.

Partenza prevista sabato 6 aprile alle 10.30 con il “Concerto di inaugurazione apertura Caffè letterario Di Simo”: protagonisti Silvana Froli (soprano) e Massimo Salotti (pianista). Sabato 13 aprile alle 17 invece in programma “Il Puccini uomo amico di Alfredo Caselli”: lettura di alcune lettere inviate da Puccini a Caselli, intervallate dalle arie d’opera più famose con Silvana Froli (soprano), Fabiola Formiga (soprano), Nicola Fanucchi (narratore), Flavio Fiorini (pianista). Il 20 aprile, alle ore 17, spazio a “L’amore di Puccini per la canzone napoletana e le romanze da salotto” con Silvana Froli (soprano), Claudio Sassetti (tenore) e Massimo Salotti (pianista). Il 27 aprile alle ore 17 Suor Angelica, “Quando potrò baciarti” La donna angelica a cospetto del mondo sempre con Silvana Froli (soprano), Leonora Sofia (mezzosoprano), Nicola Fanucchi (ideazione narrativa) e Massimo Salotti (pianista). Si arriva così a maggio: domenica 5 alle ore 17 in calendario c’è “Madama Butterfly – L’attesa è un destino?” - La vicenda di Butterfly quanto ha a che fare con la nostra vita? Quando e perché ci siamo fatti imbrigliare in attesa di “un bel dì”? con Silvana Froli (soprano), Nicola Mugnaini (tenore), Flavio Fiorini (pianista), Nicola Fanucchi (narratore), Giuseppina Tazioli (psicoterapeuta) e Gian Paolo Del Bianco (psicoterapeuta). Il 12 maggio alle 17, “L’apprezzamento di Giacomo Puccini per il tango – Connubio tra generi musicali” con Fabrizio Mocata (pianista), Lisandro Guinis (baritono) e Sara Tomei (flauto traverso). Come aveva già precisato il Comune, l’ufficio sportello eventi sta lavorando alla definizione degli ultimi aspetti del programma con appuntamenti che verranno realizzati in collaborazione con le realtà associative culturali locali.

Cristiano Consorti