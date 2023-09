Frati gratuiti per un’ora al Chiosco Nelli E’ il regalo alla città per i primi 130 anni

Zucchero e morbidezza per un dolce affondo nella tradizione che nessuno si vuol far mancare (anche) per il Settembre Lucchese. I 130 anni del Chiosco Nelli e dei suoi mitici “frati“ e bomboloni che calamitano le immancabili code anche in piazza Napoleone. Hanno tutto il sapore di una ricetta che non muta: zucchero, farina, acqua, scorza di limone e olio per friggere. Serviti caldissimi sono tentazione irresistibile nella storica attività gestita da 24 anni da Stefano Zini insieme alla moglie Manuela Paoli. E la festa per queste prime 130 candeline sarà alla grande e, soprattutto, con un vero regalo alla città. Infatti venerdì in piazza Napoleone il Chiosco Nelli per un’ora, dalle 15 alle 16, distribuirà con bomboloni gratis per chi si presenta. Un’occasione doppiamente ghiotta che saranno in tanti a non farsi sfuggire. Un bel pezzo di storia e di tradizione lucchese, da quel lontano 1893 che si rinnova puntualmente in particolare in occasione delle Fiere del Settembre, ovvero il 14 per la Santa Croce, il 21 per San Matteo e il 29 per San Michele. E venerdì frati e bomboloni saranno ancora re della festa, con questo bel regalo che gli storici gestori hanno voluto fare alla città.