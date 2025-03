Fratelli d’Italia a congresso anche a Lucca

Fratelli d’Italia va a congresso anche nel capoluogo provinciale di Lucca: l’appuntamento, molto atteso, è fissato per sabato prossimo, nella sede provinciale di viale Cavour 86, vicino alla stazione ferroviaria.

A partire dalle 9,30, alla presenza dell’onorevole Giovanni Donzelli, gli aventi diritto al voto si esprimeranno per arrivare a definire il nuovo coordinamento comunale e il nuovo presidente comunale, così come già avvenuto in tante località del territorio provinciale.

Il presidente uscente, Marco Martinelli, che nella scorsa consiliatura era uno dei rappresentanti del partito in Comune, non dovrebbe candidarsi e dunque si apre la strada per la sua successione. E, nonostante le tante divisioni che hanno contraddistinto l’attività interna nel passato, Fratelli d’Italia, salvo colpi di scena, dovrebbe arrivare unita all’appuntamento: il nome sul quale dovrebbe convergere il consenso generale è quello di Luca Pierotti, attualmente consigliere comunale e vice presidente del consiglio comunale stesso.

C’è attesa anche per conoscere i nomi che andranno a costituire il coordinamento provinciale.