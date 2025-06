Frane sulla Strada Ducale. Comitati e consiglieri comunali sollecitano i lavori promessi

In previsione della terza Festa della Montagna, al "Rifugio Casentini - La Caserma", che si svolgerà domenica 6 luglio dalle 10 alle 20, dove si potranno gustare prodotti tipici e fare acquisti al mercatino con prodotti artigianali, prendono posizione sullo stato della Strada Ducale (Provinciale 56), Anna Maria Togneri, presidente del Comitato dei Cittadini della Strada Ducale, i gestori del rifugio Mery Lardieri e Massimo Marchi, nonché il consigliere comunale Claudio Gemignani. "A seguito del sopralluogo del 25 marzo – si legge nella nota dei promotori – alla presenza del presidente della Provincia Marcello Pierucci coi suoi tecnici e dirigenti, insieme all’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, al presidente erano state illustrate le varie problematiche, evidenti, della strada, che vanno dalle due frane, una a valle in Località “Al Pero“ e una a monte in Località “Le Valli“, alla manutenzione stessa che va dalle buche da tappare, alle chiaviche e zanelle da pulire, allo sfalcio estivo". In previsione della festa che verrà fatta a luglio, che fu annunciata agli amministratori e tecnici proprio il giorno del sopralluogo, furono fatte anche dai gestori del rifugio e dagli altri cittadini presenti, delle richieste ben precise, in particolar modo quelle sullo sfalcio decente dell’erba e sulla sistemazione delle buche. "Aspettiamo dunque fiduciosi l’intervento del presidente Pierucci coi suoi tecnici, che hanno ben presente lo stato della strada, – concludono – affinché si attivino per mettere in atto i lavori richiesti e necessari, non solo per una questione di decoro, ma anche di sicurezza. Ringraziamo fin d’ora e cogliamo l’occasione per invitarli alla nostra manifestazione del 6 luglio".

Marco Nicoli