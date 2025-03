Frane e smottamenti. Conto salato per le strade: "Dieci milioni di danni"

La strada provinciale 18, chiusa al transito fra Ponte a Serraglio e Fornoli da una decina di giorni per frana, sarà riaperta al transito questa sera. Lo ha annunciato ieri mattina il presidente della Provincia Marcello Petrucci, che, insieme al responsabile della viabilità provinciale ingegner Pierluigi Saletti e al responsabile di zona geometra Maurizio Abrami, ha compiuto un sopralluogo sul posto. Presenti il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, il vice sindaco Sebastiano Pacini e altri amministratori comunali. Terminata la fase dei lavori sul versante franato è stata predisposta una protezione a valle con rete paramassi e la strada, come detto, salvo imprevisti, dovrebbe essere di nuovo transitabile a doppio senso di marcia con regolazione della velocità.

Il presidente Petrucci, che ha rivolto un plauso alle imprese che hanno lavorato incessantemente anche nei giorni festivi, ha parlato dell’emergenza viabilità della zona, soprattutto riguardo la Media Valle del Serchio, ma anche in Garfagnana. "In quest’ultimo periodo – ha spiegato Petrucci – abbiamo dovuto registrare oltre 10 milioni di euro di danni sulla viabilità e a questo punto è necessario una riflessione sulla situazione, avendo la consapevolezza che siamo in assoluta difficoltà ed emergenza". "Si sono verificati eventi – prosegue il presidente della Provincia – che condizionano le vite delle famiglie, delle popolazioni e degli Enti Locali ed abbiamo fatto il possibile per supplire alle emergenze, nonostante la mancanza di aiuti governativi. Grazie alla Regione Toscana, che anche in questi giorni ha stanziato altri 800mila euro, siamo riusciti a risolvere di somma urgenza situazioni critiche sul territorio".

"Resta aperto il problema della Statale del Brennero, di nuovo chiusa, – spiega Petrucci – la cui riapertura è prevista fra un mese e mezzo, in concomitanza con il passaggio del Giro d’Italia. La Statale è una priorità assoluta, un intervento9 preventivo da fare altrimenti il fiume potrebbe portare via la strada. Dobbiamo tuttavia andare avanti e, dopo aver compiuto i prelievi e le indagini geologiche, dar vita ad una progettazione generale che riguardi la viabilità della Valle. Il nostro obbiettivo primario è quello di garantire la sicurezza pubblica".

Marco Nicoli